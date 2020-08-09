Krav4uk

Максим Кравчук Krav4uk

 
35 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным и валидным кодом. CSS3\HTML5, SCSS, vanilla JavaScript, jQuery, БЭМ, GULP, NPM.

﻿Моя цель - удовлетворенность клиента!

Знания, умения, навыки:

  • HTML/HTML5, CSS/CSS3, Flexbox, Grid, JavaScript, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone)
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка
  • Адаптивная верстка
  • Responsive
  • Bootstrap
  • LESS/SCSS
  • GulpJS
  • Git
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода
  • Аккуратный, логичный, продуманный код
  • Соблюдение стандартов W3C
  • SEO-верстка
  • Адаптация / внедрение плагинов
  • Использование спрайтов
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
  • Иконочный шрифт
  • Реализация pixel perfect
Опыт работы - 2 года.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
  • Гарантия на верстку 1 мес.
Связь:

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Приват Банк
  • Mono Bank
  • Payoneer
  • другие способы оплаты можно обсудить
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

JavascriptWordPressOpenCartAndroidHTMLCSSiOSJoomlaBootstrapPrestashopjQuery