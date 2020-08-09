Вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным и валидным кодом. CSS3\HTML5, SCSS, vanilla JavaScript, jQuery, БЭМ, GULP, NPM.
Моя цель - удовлетворенность клиента!
Знания, умения, навыки:
- HTML/HTML5, CSS/CSS3, Flexbox, Grid, JavaScript, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone)
- Блочная фиксированная / резиновая верстка
- Адаптивная верстка
- Responsive
- Bootstrap
- LESS/SCSS
- GulpJS
- Git
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода
- Аккуратный, логичный, продуманный код
- Соблюдение стандартов W3C
- SEO-верстка
- Адаптация / внедрение плагинов
- Использование спрайтов
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
- Иконочный шрифт
- Реализация pixel perfect
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
- Гарантия на верстку 1 мес.
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @KRVCHKMKSM
- Приват Банк
- Mono Bank
- Payoneer
- другие способы оплаты можно обсудить
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.