Услуги дизайна:

1. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ (листовки, буклеты, каталоги, брошюры, визитки). Идея, дизайн и подготовка к печати.

2. ЛОГОТИПЫ.

3. НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА ( таблички, вывески, билборды и многое другое).

4. СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

5. ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ (визитки, бланки, конверты ). А также полное описание фирменного стиля (брендбук).

6. ДИЗАЙН САЙТОВ, LANDING PAGE

7. УПАКОВКА.

8. БАННЕРЫ ДЛЯ САЙТОВ.

Работаю в графических редакторах: Illustrator, InDesign, Photoshop, Flash, а также Corel Draw.

Знание пред печатной подготовки и требований типографий к макетам.

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РЕЖИМ РАБОТЫ:

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(Киевское время)

на связи c 9.00 — до 20.00

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