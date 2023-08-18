Услуги дизайна:
1. ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ (листовки, буклеты, каталоги, брошюры, визитки). Идея, дизайн и подготовка к печати.
2. ЛОГОТИПЫ.
3. НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА ( таблички, вывески, билборды и многое другое).
4. СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ.
5. ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ (визитки, бланки, конверты ). А также полное описание фирменного стиля (брендбук).
6. ДИЗАЙН САЙТОВ, LANDING PAGE
7. УПАКОВКА.
8. БАННЕРЫ ДЛЯ САЙТОВ.
Работаю в графических редакторах: Illustrator, InDesign, Photoshop, Flash, а также Corel Draw.
Знание пред печатной подготовки и требований типографий к макетам.
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РЕЖИМ РАБОТЫ:
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(Киевское время)
на связи c 9.00 — до 20.00
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