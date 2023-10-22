Графический дизайнер

Привет, меня зовут Виктория, и я в графической секте больше 1 года)

Мои навыки включают создание логотипов, брендирование, дизайн упаковки и иллюстрации.

Я владею программами Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign,After Effects, Figma, Corel, что позволяет мне создавать уникальные и качественные дизайнерские решения в соответствующем формате для клиента.

Я также обладаю хорошим чувством композиции и цвета, что помогает мне создавать эстетически привлекательные проекты. Я всегда открыта для новых задач и готова работать в команде или самостоятельно.

Моя цель - превзойти ожидания клиента и достичь высокого уровня удовлетворенности его потребностей в дизайне.

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Моё портфолио: https://www.behance.net/d2aea40f