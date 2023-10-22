KravchukVika69

Виктория KravchukVika69

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графический дизайнер

Привет, меня зовут Виктория, и я в графической секте больше 1 года)
Мои навыки включают создание логотипов, брендирование, дизайн упаковки и иллюстрации.
Я владею программами Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign,After Effects, Figma, Corel, что позволяет мне создавать уникальные и качественные дизайнерские решения в соответствующем формате для клиента.
Я также обладаю хорошим чувством композиции и цвета, что помогает мне создавать эстетически привлекательные проекты. Я всегда открыта для новых задач и готова работать в команде или самостоятельно.
Моя цель - превзойти ожидания клиента и достичь высокого уровня удовлетворенности его потребностей в дизайне.
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Моё портфолио: https://www.behance.net/d2aea40f

Портфолио

Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $30от 7 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$5/час
от $30от 3 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$5/час
от $200от 20 дней
нет рейтинга