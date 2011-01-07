Знания и умения:
• Навыки в написании текстов (копирайтинг, сео-копирайтинг);
• Навыки преобразования/редактирования текста (рерайтинг);
• Продвинутый пользователь PC (MS Office, Internet browsers), ориентация в Сети;
• Базовые знания HTML;
Опыт работы:
• Разработка и поддержание концепций web-ресурсов;
• Написание статей, новостей, пресс-релизов, слоганов;
• Анализ юзабилити и разработка маркетинговых стратегий для сайтов;
• Редактирование, публикация, обновление и наполнение контентом web-ресурсов различных тематических направлений
Личные качества:
Ответственность, надежность, креативность, строгое соблюдение дедлайнов, готовность к обучению, высокий уровень концентрации на профессиональных задачах, исполнительность, усидчивость, внимательность к мелочам, умение работать как в команде, так и самостоятельно