Знания и умения:

• Навыки в написании текстов (копирайтинг, сео-копирайтинг);

• Навыки преобразования/редактирования текста (рерайтинг);

• Продвинутый пользователь PC (MS Office, Internet browsers), ориентация в Сети;

• Базовые знания HTML;

Опыт работы:

• Разработка и поддержание концепций web-ресурсов;

• Написание статей, новостей, пресс-релизов, слоганов;

• Анализ юзабилити и разработка маркетинговых стратегий для сайтов;

• Редактирование, публикация, обновление и наполнение контентом web-ресурсов различных тематических направлений

Личные качества:

Ответственность, надежность, креативность, строгое соблюдение дедлайнов, готовность к обучению, высокий уровень концентрации на профессиональных задачах, исполнительность, усидчивость, внимательность к мелочам, умение работать как в команде, так и самостоятельно