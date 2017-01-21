Знания, умения, навыки:
- XHTML,HTML4, HTML5, CSS3.
- JS, PHP, C#, JAVA.
- Блочная/табличная, резиновая/фиксированная вёрстка.
- Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox 3+, Google Chrome, Opera 10+, Safari 3+.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
Время работы:
Пн - Вс
О работе:
Смотрю макет,предлагаю сроки и цену. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.
Главный принцип о себе:
Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный контакт.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.