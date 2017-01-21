Знания, умения, навыки:

- XHTML,HTML4, HTML5, CSS3.

- JS, PHP, C#, JAVA.

- Блочная/табличная, резиновая/фиксированная вёрстка.

- Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox 3+, Google Chrome, Opera 10+, Safari 3+.

- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

- Аккуратный, логичный, продуманный код.

Время работы:

Пн - Вс

О работе:

Смотрю макет,предлагаю сроки и цену. Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся - будьте уверены - сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

- Соблюдение сроков.

- Качественную работу.

- Разумные цены.

- Постоянный контакт.

- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.