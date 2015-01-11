О себе

Качества:

-ответственность;

-стрессоустойчивость;

Опыт работы в области информационных технологий 3,2 года.

Основные виды специализации : сети (имеется один проект), администрирование, техническая поддержка;

Дополнительная специализация: графический дизайн, веб(имеется два проекта)

Если у Вас, имеются отдельные предложения по какой - либо работе не относящейся к основным или дополнительным видам моей специализации, можно будет оговорит отдельно.

Контакты:

e-mail: [email protected];

icq: 643937977