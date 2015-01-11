О себе
Качества:
-ответственность;
-стрессоустойчивость;
Опыт работы в области информационных технологий 3,2 года.
Основные виды специализации: сети (имеется один проект), администрирование, техническая поддержка;
Дополнительная специализация: графический дизайн, веб(имеется два проекта)
Если у Вас, имеются отдельные предложения по какой - либо работе не относящейся к основным или дополнительным видам моей специализации, можно будет оговорит отдельно.
Контакты:
e-mail: [email protected];
icq: 643937977