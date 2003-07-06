Krepery1221

Тринскрибация/Копирайтинг
Студент юрфака. Работал транскрибатором на других площадках. Опыт работы 1 год. Есть опыт работы оператором колл-центра маркетплейса "Ozon". Готов к постоянному сотрудничеству со свободным графиком. По возможности могу написать статьи на интересные мне темы.
Оплата труда:
7?- 1 минута
420?- 1 час
(Первым 10 клиентам скидка 10% при заказе от 40 минут)
О себе:
-Коммуникабельный
-Амбициозный
-Приветливый
-Общительный
WhatsApp:+7 (977) 017-3283
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