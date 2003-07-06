Krepery1221

Тринскрибация/Копирайтинг

Студент юрфака. Работал транскрибатором на других площадках. Опыт работы 1 год. Есть опыт работы оператором колл-центра маркетплейса "Ozon". Готов к постоянному сотрудничеству со свободным графиком. По возможности могу написать статьи на интересные мне темы.

Оплата труда:

7?- 1 минута

420?- 1 час

(Первым 10 клиентам скидка 10% при заказе от 40 минут)

О себе:

-Коммуникабельный

-Амбициозный

-Приветливый

-Общительный

WhatsApp:+7 (977) 017-3283