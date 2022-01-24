Набор текста. Транскрибация.

Привет. Расскажу немного о себе. Имею опыт более 10ти лет помощником руководителя, также имеется опыт замещения начальника отдела. Умение самостоятельно принимать решение. Умение организовать. Хорошие навыки в деловой переписке. Опытный пользовать ПК. Умение работать с большими объемами информации. Навыки оперативного поиска информации в сети Интернет. Навыки составление отчетностей и т.п.

Зарекомендовала себя как ответственный исполнитель, очень люблю свою работу и всегда очень скурпулезно подходила к выполнению любых задач, не нарушая дедлайнов. В данное время нахожусь в декретном отпуске, ребенок начал посещать детский сад, и мне хочется проводить свободное время зарабатывая на дому.

Благодарю за внимание!))