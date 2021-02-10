Чертежи их разработка

Работая со мной, вы экономите:

Деньги и время. Оперативно и качественно разрабатываю проекты, чертежи, схемы. При необходимости могу производить расчет

смет.

Время. Минимум вопросов,максимум результата. Выполняю работу согласно ТЗ. (Кол-во дней указано с

запасом, работа будет выполнена в кратчайшие сроки)

Нервы. Просьбы пожелания и доработки согласно ТЗуже включены в стоимость работ!

Ответственность:

- готов приступить в день получения заказа

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- всегда на связи

Род занятий:

- Autocad, Inventor, Компас

- Проектирование чертежей и схем

- Возможность выполнения других работ в сфере инженеринг.

Связь:

E-mail: [email protected]

WhatsApp: +79521525125