Чертежи их разработка
Работая со мной, вы экономите:
Деньги и время. Оперативно и качественно разрабатываю проекты, чертежи, схемы. При необходимости могу производить расчет
смет.
Время. Минимум вопросов,максимум результата. Выполняю работу согласно ТЗ. (Кол-во дней указано с
запасом, работа будет выполнена в кратчайшие сроки)
Нервы. Просьбы пожелания и доработки согласно ТЗуже включены в стоимость работ!
Ответственность:
- готов приступить в день получения заказа
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
Род занятий:
- Autocad, Inventor, Компас
- Проектирование чертежей и схем
- Возможность выполнения других работ в сфере инженеринг.
Связь:
E-mail: [email protected]
WhatsApp: +79521525125
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