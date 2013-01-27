Доработать дизайн сайта ERP системы открытого кода Contour Enterprise. Система литовская и сайт на литовском. Текущий проект тут www.contourenterprise.lt/download/istrinti/dizain.rar . Все исходники имеются. Нужно: 1. Доработать ...
- $1000Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо закончить дизайн сайта ERP системы (http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning) открытого кода Contour Enterprise. Система литовская и сайт на литовском. Дизайнер, работающий над проектом прежде, не завершил работу из-за форс-мажерных обстоятельств. Все исходники имеются. ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $700
Требуется разработать дизайн сайта ERP системы (http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning) открытого кода Contour Enterprise. Система литовская, и сайт на литовском. Существующий в настоящий момент сайт www.contourenterprise.lt морально устарел. Система Contour Enterprise – полностью бесплатная, все ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт12 лет назад