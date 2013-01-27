KriKun

Олег KriKun

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработать дизайн сайта ERP системы открытого кода

    $1000

    Доработать дизайн сайта ERP системы открытого кода Contour Enterprise. Система литовская и сайт на литовском. Текущий проект тут www.contourenterprise.lt/download/istrinti/dizain.rar . Все исходники имеются. Нужно: 1. Доработать ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Закончить дизайн сайта ERP системы

    Необходимо закончить дизайн сайта ERP системы (http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning) открытого кода Contour Enterprise. Система литовская и сайт на литовском. Дизайнер, работающий над проектом прежде, не завершил работу из-за форс-мажерных обстоятельств. Все исходники имеются. ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать дизайн сайта ERP-системы открытого кода

    $700

    Требуется разработать дизайн сайта ERP системы (http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning) открытого кода Contour Enterprise. Система литовская, и сайт на литовском. Существующий в настоящий момент сайт www.contourenterprise.lt морально устарел. Система Contour Enterprise – полностью бесплатная, все ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад