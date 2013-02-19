Kriegsengel

Переводчик (работаю с английским, немецким, русским, украинским)

Филипьева Дарья Сергеевна

Дата рождения: 29 авг 1988

Регион: Сумы-Харьков

Телефон(ы): +380934279095, +380665410451

E-mail: [email protected]

Переводчик

Цель

Получение должности переводчика (оперирование немецким, английским, русским, украинским). Работа с текстами обширного диапазона тематик. Возможность применять свои профессиональные умения.

Ключевая информация

Очень высокий уровень грамотности.

Опыт перевода технических, художественных, поэтических, публицистических, медицинских, юридических, экономических текстов, деловой документации.

Очень внимательна, терпелива, вынослива, усидчива. Исполнительна. Сдержанна, спокойна. Ответственна. Пунктуальна. Организованна.

Опыт работы

Внештатный переводчик

Бюро переводов “Translate On” – с октября 2011

Бюро переводов “Interlogos” – с октября 2011

«Перевод-Центр» - с октября 2011

Переводчик

июл 2011 - настоящее время

Объединение переводчиков "Word4Power" (http://word4power.com/main.ru.htm)

Внештатный переводчик

июл 2011 - настоящее время

Языковой центр "Language Studio" (http://ls.biz.ua/)

Преподаватель

янв 2011 - мар 2011

Сумский государственный университет (http://www.sumdu.edu.ua/)

более 500 сотрудниковОбразование

Преподаватель английского и немецкого языков для студентов специальности "Перевод - германская филология", 1-й и 3-й курсы.

Переводчик

сен 2009 - июн 2010

Концерн "Укрросметалл" (http://www.ukrrosmetall.com.ua/)

более 500 сотрудниковПромышленность и Производство

Перевод технических текстов, инструкций, деловой переписки, написание деловых писем иностранным партнёрам.

Репетитор

окт 2008 - янв 2009

Сумский государственный университет (http://www.sumdu.edu.ua/)

более 500 сотрудников, Образование

Репетитор по немецкому языку для студентов 3-го курса специальности "Перевод - германская филология".

Переводчик

сен 2008 - окт 2008

Intelligence Software LLC (http://intelligence-software.com/wiki/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)

IT - разработка ПО (Разработчик программного обеспечения, пространственных данных и оборудования для геоинформационных систем.)

Перевод, редактирование и написание текстов, создание веб-страниц в wiki-разметке.

Образование

Сумский государственный университет (Сумы, Украина)

Филолог-переводчик, факультет иностранной филологии и социальных коммуникаций, кафедра теории и практики перевода (специалист)

Владение языками

Английский

Немецкий

Русский

Украинский

Дополнительная информация

Компьютерные навыки

Уверенный пользователь ПК, хорошие навыки работы с MS Word, Excel, Power Point, Notepad ++.

Научная деятельность

"Скорочення в сучасній англійській мові: способи утворення та особливості функціонування"

"Розвиток логічного та образного мислення в процесі навчання іноземної мови у початковій школі"

"Гендерні стереотипи українського та російського народів у пісенній творчості"

Увлечения и интересы

Чтение, спортивный бридж.