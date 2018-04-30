- Верстка лендингов.
- Создание несложных интернет-магазинов, блогов на CMS Wordpress, Bitrix, Joomla.
- Наполнение интернет-магазинов.
- SMM, создание, ведение и развитие аккаунтов в социальных сетях.
Разработка стратегии продвижения, настройка таргетированной рекламы, создание инфоповодов и их освещение в сетях. Генерация контента (обработка и создание фото-контента, написание текстов).
Проведение аудитов подробных аудитов профилей с разбором ошибок ведения и подробными рекомендациями по их исправлению.
Работа с сервисами автопостинга, парсинга, рассылок, и другими программами автоматизации работы с социальными сетями.
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- SEO – продвижение сайтов.
Проведение полного аудита сайта (проверка юзабилити и дружественности интерфейса, структуры, скорости загрузки, качества кода, оптимизации изображений, анализ доменного имени и используемого хостинга, проверка файла robots.txt и его корректировка, и др.)
Написание SEO-оптимизированных текстов по заданным ключевым словам, рерайт и корректировка готовых текстов.
- Создание и ведение рекламных кампаний (Яндекс.Директ, Google Adwords).
Использование систем аналитики для отслеживания качества трафика, и для последующей корректировки рекламных кампаний.
- Создание дизайнов и макетов для некоторых видов печатной полиграфии.