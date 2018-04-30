Верстка лендингов.

Аудит уже готовых страниц на качество юзабилити, работоспособность и дружелюбность интерфейса к целевой аудитории.

Создание несложных интернет-магазинов, блогов на CMS Wordpress, Bitrix, Joomla.

Наполнение интернет-магазинов.

Pаполнение карточек товаров, редактирование фото-материала для публикации, написание текстов описаний и характеристик товаров, рерайт готовых текстовых материалов.

SMM, создание, ведение и развитие аккаунтов в социальных сетях.

Анализ целевой аудитории и создание контент-плана в зависимости от целей взаимодействия с ней.

Разработка стратегии продвижения, настройка таргетированной рекламы, создание инфоповодов и их освещение в сетях. Генерация контента (обработка и создание фото-контента, написание текстов).

Проведение аудитов подробных аудитов профилей с разбором ошибок ведения и подробными рекомендациями по их исправлению.

Работа с сервисами автопостинга, парсинга, рассылок, и другими программами автоматизации работы с социальными сетями.

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SEO – продвижение сайтов.

Сбор семантического ядра для создания сайта, и его кластеризация по заданной структуре. Использую различные программы парсинга, Вордстат, Google Тренды.

Проведение полного аудита сайта (проверка юзабилити и дружественности интерфейса, структуры, скорости загрузки, качества кода, оптимизации изображений, анализ доменного имени и используемого хостинга, проверка файла robots.txt и его корректировка, и др.)

Написание SEO-оптимизированных текстов по заданным ключевым словам, рерайт и корректировка готовых текстов.

Создание и ведение рекламных кампаний (Яндекс.Директ, Google Adwords).

Сбор семантического ядра, и его кластеризация для создания качественных рекламных объявлений, написание продающих заголовков и текстов, создание несложных креативов и баннеров. Использование уточнений и дополнений для максимальной конверсии. Ручное управление ставками, исходя из заданного бюджета.

Использование систем аналитики для отслеживания качества трафика, и для последующей корректировки рекламных кампаний.

Создание дизайнов и макетов для некоторых видов печатной полиграфии.

Визитки, наклейки, буклеты, коммерческие предложения, пресс-воллы, приглашения, карточки и другое). работа в программах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Gimp, Corel Draw.