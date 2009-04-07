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Александр Фрилансер
KripoeG
KripoeG
36 лет
Россия
/
Москва
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
14 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Максим
krasniy001
40 лет
Украина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
24 отзыва
(-1)
$10
10 баллов
15 лет назад
Нарисовать на стене луч света от лампы
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
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