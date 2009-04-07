KripoeG

Александр Фрилансер KripoeG

 
36 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
krasniy001
Максим 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Нарисовать на стене луч света от лампы
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!