На достаточно высоком уровне могу выполнять работы.
Могу делать переводы + художественные переводы (в основном с русского на украинский и наоборот). Знание английского - средний уровень. На достаточно высоком уровне могу редактировать тексты.
Компютерные навыки и знания:
MS Windows 98/2000/ME, MS Word, MS Excel,
MS Access, электронная почта, некоторые графические программы, ...
Личные качества - целеустремлённость, желание постигать новое, развиваться в необходимых направлениях и применять это в жизни, ...;
без вредных привычек;
ищу работу на дому, так как у меня маленький ребёнок
также владею навыками работы и в других отраслях подобной деятельности (к примеру редакция, ... текстов).
В свободное время занимаюсь:
Сбор, каталогизация интересной и полезной информации и дальнейшее её применение в жизни;
стараюсь украшать, и свою, и жизнь окружающих, изменять её в лучшую сторону всеми возможными для меня способами, ...
У меня художественное образование+неоконченное высшее. Выполняю работы на достаточно высоком уровне. Ваши пожелания + возможные дополнительные требования прислать можно на [email protected]. Уровень оплаты и сроки выполнения зависят от сложности выполняемых работ.