Ответственно подхожу к выполнению любого взятого на себя обязательства

На достаточно высоком уровне могу выполнять работы.

Могу делать переводы + художественные переводы (в основном с русского на украинский и наоборот). Знание английского - средний уровень. На достаточно высоком уровне могу редактировать тексты.

Компютерные навыки и знания:

MS Windows 98/2000/ME, MS Word, MS Excel,

MS Access, электронная почта, некоторые графические программы, ...

Личные качества - целеустремлённость, желание постигать новое, развиваться в необходимых направлениях и применять это в жизни, ...;

без вредных привычек;

ищу работу на дому, так как у меня маленький ребёнок

также владею навыками работы и в других отраслях подобной деятельности (к примеру редакция, ... текстов).

В свободное время занимаюсь:

Сбор, каталогизация интересной и полезной информации и дальнейшее её применение в жизни;

стараюсь украшать, и свою, и жизнь окружающих, изменять её в лучшую сторону всеми возможными для меня способами, ...

У меня художественное образование+неоконченное высшее. Выполняю работы на достаточно высоком уровне. Ваши пожелания + возможные дополнительные требования прислать можно на [email protected]. Уровень оплаты и сроки выполнения зависят от сложности выполняемых работ.