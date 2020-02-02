Видео, копирайтинг, написание продающих текстов, реклама в инстаграме (создание макетов)

Уже на протяжении 5 лет занимаюсь видеомонтажем, сделаю Вам видео любой длительности с титрами, наложение эффектов, музыки и нарезкой, в общем всего, чего только душа пожелает. Так же занимаюсь копирайтингом и написанием продающих текстов на протяжении 4 лет (занималась журналистикой), создаю макеты для инстаграмма (реклама в истории от 15 секунд)