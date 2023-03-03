KrisTina_Gro

Фронтенд-разработчик

Я front-end разработчик, специализируюсь на React(функциональный подход с хуками).

Владею технологиями:

HTML, CSS, JavaScript, GitHub/GitLab, React в связке с Redux (Redux Toolkit)

Разработка сложных, валидируемых форм

Работа с rest api

На базовом уровне владею TypeScript

В написании кода придерживаюсь принципов DRY, ищу самые простые решения поставленных задач.

Ценю время, умею его контролировать и ответственно работаю удаленно. Рассматриваю только удаленный формат работы.

Владею хорошими коммуникативными навыками. С благодарностью отношусь к критике и внимательна рекомендациям.

Нравится изучать новые технологии. В данный момент изучаю GraphQL