KrisTina_Gro

Фронтенд-разработчик
Я front-end разработчик, специализируюсь на React(функциональный подход с хуками).
Владею технологиями:
HTML, CSS, JavaScript, GitHub/GitLab, React в связке с Redux (Redux Toolkit)
Разработка сложных, валидируемых форм
Работа с rest api
На базовом уровне владею TypeScript
В написании кода придерживаюсь принципов DRY, ищу самые простые решения поставленных задач.
Ценю время, умею его контролировать и ответственно работаю удаленно. Рассматриваю только удаленный формат работы.
Владею хорошими коммуникативными навыками. С благодарностью отношусь к критике и внимательна рекомендациям.
Нравится изучать новые технологии. В данный момент изучаю GraphQL
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