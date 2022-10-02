Менеджер wildberries

Меня зовут Кристина, на данный момент я прохожу обучение под руководством опытных наставников и кураторов, у меня расширенная программа Менеджер маркетплейсов, по мере прохождения модулей я смогу оказывать помощь по техническому ведению личного кабинета, а именно:-загрузка спецификаций, поставок-выгрузка отчетов-загрузка фото или видео-генерация баркодов-подготовка макетов этикеток-контроль приемки-загрузка цен и скидокИщу селлера ( поставщика) для совместной работы на маркетплейсах.Готова к сотрудничеству абсолютно бесплатно и за отзыв, необходимо для опыта🤝[email protected]+79132364092 (WhatsApp и Telegram)