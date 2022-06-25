Создание сайтов на тильде

Здравствуйте, меня зовут Кристина.Я создаю одностраничные и многострочные сайты/ сайт визитка/ лендинг на конструкторе тильда.Сейчас я "Нарабатываю опыт" стоимость однострочного сайта составляет 3000₽.К каждому клиенту индивидуальный подход, создаю современные и креативные сайты. Готова с большой радостью вам помочь)В разработку входит:•Анализ конкурентов•Создание продающих акцентов сайта•Создание продающего наполнения( дизайн, текст,и другие)Создам для вас:•Сайт визитка•Каталоги товаров•Интернет магазин •Лендинги•Редактирование сайта •Дизайн и верстку сайта•Подключение Яндекс касса( и другие платежные системы)•Сайты для бизнеса•Уместная анимация сайта•Адаптация для всех разрешения экранов•Подключение домена и всё далее‼️ВНИМАНИЕ ‼️ Написание текстов, обработка фото, или поиск фото,и так далее, это услуга обсуждается и оплачивается отдельно.❗️ТАРИФ НА ТИЛЬДЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО❗️Бесплатный тариф, больше подходит для соц. сетей.Остальные вопросы по телефону, или в письменном виде)Пишите мне, и я с радостью обсужу с вами будущие вашего проекта.