Высшее образование:
Международный университет «МИТСО», Минск (2013-2018),
Юридический факультет, юрист-международник со знанием иностранных языков
Языки:
Русский, белорусский – родной, английский - на уровне Intermediate, испанский на уровне B1
Опыт работы:
· Перевод текстов под заказ (с русского на английский) – 1 месяц
· Matching administrator в IT-компании Profitero – 4 месяца (выбор верного результата поиска пар товарных предложений, выполненных
программными средствами компании)
Сертификаты:
· Spanish for Begginers – 09.02.2009-10.07.2010
· «International Trade Law» – 13.04.2015-17.04.2015
· «European citizenships and the future of Europe. Critical approach» – 30.03.2015-03.04.2015
Дополнительные:
· Языковая практика в Бюро переводов в Минске «Городской центр переводов» - 1 месяц (перевод с русского на английский)