Качественный перевод текстов, редактирование текста

Высшее образование:

Международный университет «МИТСО», Минск (2013-2018),

Юридический факультет, юрист-международник со знанием иностранных языков

Языки:

Русский, белорусский – родной, английский - на уровне Intermediate, испанский на уровне B1

Опыт работы:

· Перевод текстов под заказ (с русского на английский) – 1 месяц

· Matching administrator в IT-компании Profitero – 4 месяца (выбор верного результата поиска пар товарных предложений, выполненных

программными средствами компании)

Сертификаты:

· Spanish for Begginers – 09.02.2009-10.07.2010

· «International Trade Law» – 13.04.2015-17.04.2015

· «European citizenships and the future of Europe. Critical approach» – 30.03.2015-03.04.2015

Дополнительные:

· Языковая практика в Бюро переводов в Минске «Городской центр переводов» - 1 месяц (перевод с русского на английский)