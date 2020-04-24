Krisfrilancer03

Здравствуйте! Я начинающий фрилансер

Всем доброго дня. Хоть я и начинающий фрилансер, но хочу вас удостоверить, что быстро учусь и готова на самую кропотливую работу. Обычно я обучаю школьников русскому языку и истории, также способна на обществознание и математику. Конечно, это не все мои способности. Занимаюсь копирайтингом, пишу текста на различные темы, также могу писать посты и подкинуть несколько идей для челленджев и марафонов. Если заинтересовала анкета напишите мне, я с радостью вам помогу!