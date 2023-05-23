Всегда довожу начатое до конца!
Учился, посещал различные марафоны и форумы, много практиковался и решил попробовать себя во фрилансе,
Работая со мной вы экономите:
🕐Время. Уделяя задаче всего себя, отдаюсь весь проекту что бы у Вас появлялось желание обратиться ко мне вновь.
💵Деньги. Разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
💢Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: @VladKrisston
Discord: Krisston#9517
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи
* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком
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