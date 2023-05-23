🔥Удобные сайты, только качественно и в срок - вёрстка адаптивных сайтов с чистым кодом. HTML5, CSS3, JavaScript, Flexbox.🔥

Всегда довожу начатое до конца!

Учился, посещал различные марафоны и форумы, много практиковался и решил попробовать себя во фрилансе,

Работая со мной вы экономите:

🕐 Время. Уделяя задаче всего себя, отдаюсь весь проекту что бы у Вас появлялось желание обратиться ко мне вновь.

💵 Деньги. Разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

💢Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.



Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:



Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи



* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком