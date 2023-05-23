Krisston

Влад Krisston

 
25 летУкраина/Киев
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
🔥Удобные сайты, только качественно и в срок - вёрстка адаптивных сайтов с чистым кодом. HTML5, CSS3, JavaScript, Flexbox.🔥

Всегда довожу начатое до конца!

Учился, посещал различные марафоны и форумы, много практиковался и решил попробовать себя во фрилансе,

Работая со мной вы экономите:

  • &#128336;Время. Уделяя задаче всего себя, отдаюсь весь проекту что бы у Вас появлялось желание обратиться ко мне вновь.

  • &#128181;Деньги. Разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

  • &#128162;Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком

Javascript