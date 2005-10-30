Начинающий фрилансер

18 лет, пишу,редактирую текста.

Вот примеры моих работ:

1.Вашему малышу нужно только самое лучшее! Мы рады представить вам компанию, занимающуюся продажей высококачественного детского питания. Мы понимаем, что здоровье и правильное питание вашего ребенка являются для вас приоритетом. Наша продукция изготавливается из натуральных и безопасных ингредиентов, не содержит искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов. Мы учитываем возрастные потребности и предлагаем широкий ассортимент продуктов, которые обеспечат вашего малыша не только всем необходимым для роста и развития, но и удовольствием от еды. Доверьтесь нам и дайте своему ребенку лучшее питание, которое он заслуживает!