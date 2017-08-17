p ū r a i t e ☾

Меня зовут Кристина и мне 19 лет.

Я студентка колледжа КАИТ №20, им.Моссовета 2 курса, учусь на специальности "фотохудожник".

Я решила для себя, что фотография - это смысл моей жизни!

Занимаюсь фотографиями и обработкой, уже около 6 лет. Делаю всё качество, со вкусом и быстро.

Я регулярно занимаюсь фотосъёмками и особенно их обработкой.

Мои фотографии вы можете посмотреть по данным ссылкам - 1) https://yadi.sk/d/skdB7iqB3JtVYp 2) https://www.instagram.com/krstpr36/ 3) https://vk.com/krstpr36

Мои способности в ретуши фотографии можно ознакомиться здесь - https://yadi.sk/d/fgVGCKfA3HEamj