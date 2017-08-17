KristPur

Кристина KristPur

 
25 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
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Меня зовут Кристина и мне 19 лет. 

Я студентка колледжа КАИТ №20, им.Моссовета 2 курса, учусь на специальности "фотохудожник".

Я решила для себя, что фотография - это смысл моей жизни! 

Занимаюсь фотографиями и обработкой, уже около 6 лет. Делаю всё качество, со вкусом и быстро.

Я регулярно занимаюсь фотосъёмками и особенно их обработкой.

Мои фотографии вы можете посмотреть по данным ссылкам - 1)  https://yadi.sk/d/skdB7iqB3JtVYp   2) https://www.instagram.com/krstpr36/ 3) https://vk.com/krstpr36

Мои способности в ретуши фотографии можно ознакомиться здесь - https://yadi.sk/d/fgVGCKfA3HEamj

Ретушь фото