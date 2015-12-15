Kristabel_K

Здравствуйте уважаемые заказчики. Меня зовут Виктория. Написание текстов является моим основным занятием на протяжении последних 5 лет. Образование высшее. Специализация филолог.
Какие услуги я предоставляю:
- Написание статей и новостей на заданные темы заказчика;
- Написание контента для сайтов, в том числе интернет - магазинов;
- Рерайт текстов;
- Написание креативных писем для Вашей e-mail рассылки;
Предпочтительная тематика написания текстов:
- Консалтинг;
- Инфо бизнес;
- Клубный, ресторанный, развлекательный бизнес;
- Театры и кинотеатры;
- Управление персоналом;
- Личностный рост; self-made;
- Алкогольная продукция и продукты питания;
- Женская тематика: мода, красота, здоровье;
Преимущества работы со мной:
- Пунктуальность;
- Аккуратность;
- Грамотность;
- Уникальность текстов;
- Доступность; ( Я всегда на связи )
В данный момент у меня свой интернет проект по вебинарам и тренингам в сфере продаж. Работаю 5 дней в неделю. Люблю писать и для меня это не только работа, но и приятное хобби.
Для связи: [email protected]