Kristabel_K

Креативный автор для Ваших текстов.

Здравствуйте уважаемые заказчики. Меня зовут Виктория. Написание текстов является моим основным занятием на протяжении последних 5 лет. Образование высшее. Специализация филолог.

Какие услуги я предоставляю:

- Написание статей и новостей на заданные темы заказчика;

- Написание контента для сайтов, в том числе интернет - магазинов;

- Рерайт текстов;

- Написание креативных писем для Вашей e-mail рассылки;

Предпочтительная тематика написания текстов:

- Консалтинг;

- Инфо бизнес;

- Клубный, ресторанный, развлекательный бизнес;

- Театры и кинотеатры;

- Управление персоналом;

- Личностный рост; self-made;

- Алкогольная продукция и продукты питания;

- Женская тематика: мода, красота, здоровье;

Преимущества работы со мной:

- Пунктуальность;

- Аккуратность;

- Грамотность;

- Уникальность текстов;

- Доступность; ( Я всегда на связи )

В данный момент у меня свой интернет проект по вебинарам и тренингам в сфере продаж. Работаю 5 дней в неделю. Люблю писать и для меня это не только работа, но и приятное хобби.

Для связи: [email protected]