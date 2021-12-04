Сценарии на видеорекламу

Пишу сценарии с тематикой космоса, подводного мира, животных, футбола, из современых фильмов а также фильмов 20века и это будут очень интересные идеи, исторических событий и личностей, могу с юмором росийского и американского стиля и т. д также пишу статьи и стихи короткие и длиные тоесть 1 до 7 и больше страниц в тетради,но это для вип клиентов так как очень дорого от 20000р и до 50000р и то только для начала сценарии на рекламу в разы дешевле конечно же будет а вот стихи из за того что аналогов по уровню написания в ни в России ни в мире вам не найти и писать одну суперпродуманую и интересную работу мне нужно от двух недель и выше это к примеру история любви в стиле Титаник,или же в олицетворении он как высокая и мощная гора Эверест а она женщина с глубокой и загадочной

душой в олицетворении марианской впадины также

Юлий цезарь и Клеопатра, Султан Сулейман и Роксолана и много идей которые абсолютно отличающиеся от этих идей и не только истории любви а космос и путешествия человека в космосе среди галактик и т. д вообщем есть чем удивить, пишу два года поэтому не удивляйтесь почему я еще не богат и не продаю книги на всех континентах я развиваюсь и пока что зарабатываю на обычных работах и пробую себя фрилансером