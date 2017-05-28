Kristallik777333

Кристина Блинова Kristallik777333

 
31 годРоссия/Стерлитамак
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Ретушь, реставрация, раскраска черно-белых фотографий, замена фона, цветокоррекция и многое другое. Работа в Adobe Photoshop, CorellDraw.

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Photoshop