Кристина Блинова Kristallik777333Kristallik777333
31 годРоссия/Стерлитамак
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Ретушь, реставрация, раскраска черно-белых фотографий, замена фона, цветокоррекция и многое другое. Работа в Adobe Photoshop, CorellDraw.
Ниже цены вы нигде не найдете!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Вырезаение ненужных элементов с платья141 просмотр
- Добавление нужных элементов,и вырезка ненужных116 просмотров
- Вырезка людей с заднего фона149 просмотров
- Похудение143 просмотра
- Реставрация страых фотографий147 просмотров