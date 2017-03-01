Контент-менеджер, рекламщик

с 03.2017 по 07.2017 (4 месяца)

Енот (Баярд), Харьков (Мебель под заказ)Описание и размещение товаров на сайте prom.ua, продвижение на Facebook, размещение товаров на olx, Бесплатке, Флагме и т.д.

Контент-менеджер

с 06.2016 по 02.2017 (8 месяцев)

Demo group, Харьков (Мебельная фурнитура)Заполнение сайта с нуля. Работа в Оpencart. Описание товаров, их характеристики. Редактирование фотографий товаров.

Навыки работы с компьютером: Уверенный пользователь ПК.

Уверенное пользование такими программами как: Adobe Illustrator, Photoshop, Microsoft Word, Inkscape.

Имеются базовые навыки в HTML.

Личные навыки: обучаемость, без вредных привычек, ответственность, исполнительность, многозадачность, стрессоустойчивость, внимательность, аккуратность, доброжелательность.