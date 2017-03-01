Контент-менеджер, рекламщикс 03.2017 по 07.2017 (4 месяца)
Енот (Баярд), Харьков (Мебель под заказ)Описание и размещение товаров на сайте prom.ua, продвижение на Facebook, размещение товаров на olx, Бесплатке, Флагме и т.д.
Контент-менеджер
с 06.2016 по 02.2017 (8 месяцев)
Demo group, Харьков (Мебельная фурнитура)Заполнение сайта с нуля. Работа в Оpencart. Описание товаров, их характеристики. Редактирование фотографий товаров.
Навыки работы с компьютером: Уверенный пользователь ПК.
Уверенное пользование такими программами как: Adobe Illustrator, Photoshop, Microsoft Word, Inkscape.
Имеются базовые навыки в HTML.
Личные навыки: обучаемость, без вредных привычек, ответственность, исполнительность, многозадачность, стрессоустойчивость, внимательность, аккуратность, доброжелательность.