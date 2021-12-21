KristiBogatyreva

Маркетинг разработка стратегий

Меня зовут Кристина и как специалист имеющий огромный опыт в маркетинге и продажах я подготовлю и выведу ваш бизнес на новый уровень. Приведу качественных клиентов,лояльных к вам и вашему продукту. На рекламу мы потратим минимум который возможен.Во время работы я полностью присоединяюсь и вникаю каждую деталь вашего проекта. Проведу аудит,разработаю и внедрю рабочую стратегию.Вы гарантированно получите рабочую модель и стратегические решения ваших задач. Сразу после запуска поступят первые заказы и только от целевой аудитории. Вы всегда будете понимать за что платите и что получите.Один из успешных кейсов,вывел на рынок новый продукт в топ 3 с бюджетом 40 000 руб. Хочешь так же,запишись и волшебство начнётся прямо сейчас