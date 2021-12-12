Kristi_Getcourse

Технический специалист по запуску инфопродуктов

Здравствуйте! Меня зовут Кристина. Я занимаюсь техническим запуском инфопродуктов. Чем могу быть вам полезна: ✔Настройка рассылки в сервисах: BotHelp, Senler, Getresponse, Sendpulse, СМС-рассылки в

сервисе смс-центр ✔Настройка доменной почты, политика конфиденциальности, страницы благодарности, многошагового чат-бота ✔Настройка платежной системы, автоматической рассылки после покупки ✔ Упаковка платного вебинара: создание сайта для покупки вебинара, настройка e-mail рассылок Sendpulse, создание вебинарной комнаты Pruffme. ✔Упаковка бесплатного вебинара или марафона для вебинарной воронки создание сайта для вебинара+ страница благодарности. Настройка рассылок: в сервисе Getresponse, рассылки Вконтакте через сервис Senler, Бот

отложенных постов в Telegram. Настройка вебинарной комнаты на Bizon365, OBS, сбор данных об участниках вебинара,

создание автовебинаров. ✔ Полная упаковка онлайн курса на платформе Getcourse, подключение платежной системы, подключение и

настройка домена и доменной почты, настройка рассылок, настройка задания и

комментариев к урокам. Успешно прошла курс «Организатор запусков онлайн-обучения» Евгении Гормаш Связь в телеграмм: @KristinaGrabun