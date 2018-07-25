Kristi_Koloskova

Художник-иллюстратор

Здравствуйте, меня зовут Кристина, и я художник – иллюстратор.

Я предоставляю следующие услуги:

Разработка фирменного персонажа для организации;

Разработка логотипа для Вашей компании (сообщества, мероприятия);

Иллюстрации для детских книг;

Иллюстрация для постов в социальных сетях;

Открытки к праздникам;

Разрабатываю принты для одежды, кружек и чехлов;

Перевод изображения из растрового формата в векторный;

Разработка дизайна сайта-визитки (портфолио), магазина;

Другое профильное сотрудничество (портреты не рисую).

Мое портфолио можно посмотреть в профиле, либо перейти по ссылкам, представленным в моем профиле.

Пишите, обсудим все вопросы.