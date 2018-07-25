Kristi_Koloskova

Кристина Kristi_Koloskova

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Художник-иллюстратор

Здравствуйте, меня зовут Кристина, и я художник – иллюстратор.

Я предоставляю следующие услуги:

  • Разработка фирменного персонажа для организации;
  • Разработка логотипа для Вашей компании (сообщества, мероприятия);
  • Иллюстрации для детских книг;
  • Иллюстрация для постов в социальных сетях;
  • Открытки к праздникам;
  • Разрабатываю принты для одежды, кружек и чехлов;
  • Перевод изображения из растрового формата в векторный;
  • Разработка дизайна сайта-визитки (портфолио), магазина;
  • Другое профильное сотрудничество (портреты не рисую).
Мое портфолио можно посмотреть в профиле, либо перейти по ссылкам, представленным в моем профиле.

Пишите, обсудим все вопросы.