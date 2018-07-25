Kristi_Koloskova

Художник-иллюстратор
Здравствуйте, меня зовут Кристина, и я художник – иллюстратор.
Я предоставляю следующие услуги:
- Разработка фирменного персонажа для организации;
- Разработка логотипа для Вашей компании (сообщества, мероприятия);
- Иллюстрации для детских книг;
- Иллюстрация для постов в социальных сетях;
- Открытки к праздникам;
- Разрабатываю принты для одежды, кружек и чехлов;
- Перевод изображения из растрового формата в векторный;
- Разработка дизайна сайта-визитки (портфолио), магазина;
- Другое профильное сотрудничество (портреты не рисую).
Пишите, обсудим все вопросы.
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