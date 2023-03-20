Графический дизайн

Привет всем и добро пожаловать на мою страничку.

Меня зовут Кристина.



-ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ РАБОТАТЬ СО МНОЙ ?

- Опыт в дизайне разноплановый и более 7 лет.

- Все правки бесплатно, пока вы не будете довольны.

- Все работы выполняются только мной и в оговоренный срок ( спать не буду, но сделаю).

- Высшее художественное образование РГУ им. А.Н.Косыгина.

- Много пройденных курсов и я не стою на месте.



-ЧТО Я РАЗРАБОТАЮ ДЛЯ ВАС?

- Полиграфия (визитки, баннеры, флаеры, календари, прайсы).

- Презентации

- Ретушь и восстановление фотографий.

- Коллажи.

- Сделаю карточку товара для любого маркетплейса, любого размера и формата.

- Планировки/ перепланировки квартир, домов и коммерческих помещений.

- Мудборды.

- Дизайн интерьеров.



Со мной легко и удобно сотрудничать) Пишите