Kristikaa

Кристина Kristikaa

 
35 летРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Графический дизайн

Привет всем и добро пожаловать на мою страничку.
Меня зовут Кристина.

-ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ РАБОТАТЬ СО МНОЙ ?
- Опыт в дизайне разноплановый и более 7 лет.
- Все правки бесплатно, пока вы не будете довольны.
- Все работы выполняются только мной и в оговоренный срок ( спать не буду, но сделаю).
- Высшее художественное образование РГУ им. А.Н.Косыгина.
- Много пройденных курсов и я не стою на месте.

-ЧТО Я РАЗРАБОТАЮ ДЛЯ ВАС?
- Полиграфия (визитки, баннеры, флаеры, календари, прайсы).
- Презентации
- Ретушь и восстановление фотографий.
- Коллажи.
- Сделаю карточку товара для любого маркетплейса, любого размера и формата.
- Планировки/ перепланировки квартир, домов и коммерческих помещений.
- Мудборды.
- Дизайн интерьеров.

Со мной легко и удобно сотрудничать) Пишите