Привет всем и добро пожаловать на мою страничку.
Меня зовут Кристина.
-ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ РАБОТАТЬ СО МНОЙ ?
- Опыт в дизайне разноплановый и более 7 лет.
- Все правки бесплатно, пока вы не будете довольны.
- Все работы выполняются только мной и в оговоренный срок ( спать не буду, но сделаю).
- Высшее художественное образование РГУ им. А.Н.Косыгина.
- Много пройденных курсов и я не стою на месте.
-ЧТО Я РАЗРАБОТАЮ ДЛЯ ВАС?
- Полиграфия (визитки, баннеры, флаеры, календари, прайсы).
- Презентации
- Ретушь и восстановление фотографий.
- Коллажи.
- Сделаю карточку товара для любого маркетплейса, любого размера и формата.
- Планировки/ перепланировки квартир, домов и коммерческих помещений.
- Мудборды.
- Дизайн интерьеров.
Со мной легко и удобно сотрудничать) Пишите
- Карточки товара "Детский гидрокостюм"3 просмотра
- Карточки товара "Стекла для телефона"3 просмотра
- Банеры2 просмотра
- Карточки товара "Алое гель"2 просмотра
- Карточки товара "Флаги"3 просмотра
- Карточки товара "Массажер"4 просмотра
- Карточки товара "Наушники"3 просмотра
- Карточки для товара "Ирригатор"4 просмотра
- Карточки товара для "Гуаша"5 просмотров
- Дизайн карточек товара5 просмотров
- Визитки2 просмотра