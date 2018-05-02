Веб дизайнер
Обо мне:
Долго думала что же мне написать о себе, так как мыслей много, по этому буду краткой.
В дизайне я с 2013 года.Основная специализация, как вы уже поняли, это - web-design.
Последние пол года занимаюсь саморазвитием и личностным ростом.
В работе ценю: осознанность, честность, легкость.
Любые задачи имеют легкое решение,по крайней мере, пока мы настроены их видеть.
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Портфолио
- Landign page - Технолитекс127 просмотров
- Студия флористики133 просмотра
- Landing page - Barbershop147 просмотров
- Premium Rentals105 просмотров
- Landing page - Inaweb116 просмотров