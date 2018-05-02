Веб дизайнер

Обо мне:

Долго думала что же мне написать о себе, так как мыслей много, по этому буду краткой.

В дизайне я с 2013 года.Основная специализация, как вы уже поняли, это - web-design.

Последние пол года занимаюсь саморазвитием и личностным ростом.

В работе ценю: осознанность, честность, легкость.

Любые задачи имеют легкое решение,по крайней мере, пока мы настроены их видеть.