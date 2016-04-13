KristinaAleshina

Кристина Алешина KristinaAleshinaKristinaAleshina
35 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Автор текстов
Уважаемые заказчики,
Хочу обратить ваше внимание на свою кандидатуру для выполнения различных заданий,
связанных с написанием, компиляцией и переводов текстов.
Прежде всего, отмечу, что к слову я отношусь трепетно, считаю его силой, и силой
этой умело пользуюсь.
У меня есть опыт написания и перевода текстов для самых разных источников по следующим
тематикам: туризм и путешествия; спорт;lifestyle; анализ рынка продуктовпитания; мотивационные коуч-сессии. Я люблю брать новые и сложные темы и отличаюсь тем, что всегда максимально интересно раскрываю их.
С удовольствием составляю дайджесты c мероприятий, в которых умело расставляю нужные акценты.
Из профессиональных навыков хочу выделить:
- умение искать нужную информацию, глубокий анализ и компиляция текстов,
- аккуратное отношение к публикации статей,
- соблюдение жестких гайдов,
- знание английского языка
- творческий подход
С наилучшими пожеланиями,
Кристина
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