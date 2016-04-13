KristinaAleshina

Автор текстов

Уважаемые заказчики,

Хочу обратить ваше внимание на свою кандидатуру для выполнения различных заданий,

связанных с написанием, компиляцией и переводов текстов.

Прежде всего, отмечу, что к слову я отношусь трепетно, считаю его силой, и силой

этой умело пользуюсь.

У меня есть опыт написания и перевода текстов для самых разных источников по следующим

тематикам: туризм и путешествия; спорт;lifestyle; анализ рынка продуктовпитания; мотивационные коуч-сессии. Я люблю брать новые и сложные темы и отличаюсь тем, что всегда максимально интересно раскрываю их.

С удовольствием составляю дайджесты c мероприятий, в которых умело расставляю нужные акценты.

Из профессиональных навыков хочу выделить:

умение искать нужную информацию, глубокий анализ и компиляция текстов,

аккуратное отношение к публикации статей,

соблюдение жестких гайдов,

знание английского языка

творческий подход

И еще пару слов о личных качествах, которые способствуют не только профессиональному, но и личному успеху: нескончаемый оптимизм, вера в себя и своих близких, жизнелюбие. Люблю путешествия, хочу выучить испанский язык и мечтаю поплавать с китами в Новой Зеландии :-)

С наилучшими пожеланиями,

Кристина