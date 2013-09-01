Переводчик русского, английского и немецкого языков
Образование: Педагогический институт ЮФУ, факультет лингвистики и словесности, специальность – лингвист, преподаватель английского и немецкого языков (с отличием, 2013 г.).
Золотая медалистка.
Стажировка в США (8 мес.).
Проживание в Германии - с 09.2013
Сертификат об успешном прохождении курсов гида-переводчика (2011 г.).
Сертификат кембриджского экзамена CPE (Certificate of Proficiency), grade B.
Уровень владения английским языком – Proficient (C2), немецким языком – Advanced (C1, TestDaF).
Портфолио
- Перевод бизнес-плана251 просмотр
- Перевод художественного текста (немец.-рус.)858 просмотров
- Переводы двух стихотворений (нем-рус, англ-рус)322 просмотра