Переводчик русского, английского и немецкого языков

Образование: Педагогический институт ЮФУ, факультет лингвистики и словесности, специальность – лингвист, преподаватель английского и немецкого языков (с отличием, 2013 г.).

Золотая медалистка.

Стажировка в США (8 мес.).

Проживание в Германии - с 09.2013

Сертификат об успешном прохождении курсов гида-переводчика (2011 г.).

Сертификат кембриджского экзамена CPE (Certificate of Proficiency), grade B.

Уровень владения английским языком – Proficient (C2), немецким языком – Advanced (C1, TestDaF).