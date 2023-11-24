KristinaChuiko

Крістіна Чуйко KristinaChuiko

 
26 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад

Cтворюю адаптивні веб-сайти, які зміцнять ваш бренд та допоможуть досягти ваших бізнес-цілей.

Спеціалізація:

- Розробка односторінкових та багатосторінкових сайтів з кросбраузерним, валідним, чистим та зрозумілим кодом.

- Доступність, зручність використання, оптимізованість.

- Анімації.

Технології:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, SASS, BEM.

Портфолио

HTML-верстка
нет отзывов
$6/час
от $6от 1 дня
#3087