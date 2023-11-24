Cтворюю адаптивні веб-сайти, які зміцнять ваш бренд та допоможуть досягти ваших бізнес-цілей.
Спеціалізація:
- Розробка односторінкових та багатосторінкових сайтів з кросбраузерним, валідним, чистим та зрозумілим кодом.
- Доступність, зручність використання, оптимізованість.
- Анімації.
Технології:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, SASS, BEM.
Портфолио
- Landing page blog/Лендинг блогнет просмотров
- Landing page product advertising/Лендинг Реклама товарунет просмотров
HTML-верстка
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от $6от 1 дня
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