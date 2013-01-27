KristinaDym

Образование:
Сентябрь 2001г. - июнь 2006г.,
Красноярский государственный университет, юридический факультет, гражданская специализация, средний балл диплома – 4,7. Диплом на тему: «Договор энергоснабжения».
28 июня 2012г. была присуждена степень магистра юриспруденции (программа «Гражданское, семейное, международное частное право», Юридический институт СФУ), средний балл диплома 4,6. Публикация на тему: «Внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество». Диплом на тему: «Внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество во внесудебном порядке».
Участие в семинарах на темы:
- «Договоры купли-продажи, поставки. Договор аренды (в т.ч. недвижимого имущества)», Свидетельство № П 06/0786;
- «Трудовой договор с позиции защиты интересов работодателя: типичные ошибки. Трудовые споры», Свидетельство № К 07/0669;
- «Оформление права собственности на объект незавершенного строительства, часть незавершенного строительства как самостоятельный объект прав. Возникновение права собственности в силу приобретательной давности: толкование и проблемы применения ст. 234 ГК РФ. Признание права собственности на самовольную постройку: изменения в гражданском законодательства (ст. 222 ГК РФ). Свидетельство серии ЦПВ № 1461.
Профессиональная деятельность:
2005г.- помощник юриста в юридическом агентстве;
2006г. - юрист организации, занимающейся оптовой торговлей кондитерскими изделиями;
2007г. - ведущий юрист крупной сети магазинов строительных материалов;
2009г. - заместитель начальника юридического отдела агентства недвижимости;
2009г.-2013гг. - ведущий юрист коммерческого банка.
Профессиональные знания и навыки:
1. Знание гражданского, семейного, трудового права.
2. Имею большой опыт составления проектов следующих видов договоров:
- предварительных договоров купли-продажи недвижимости;
- купли-продажи недвижимости;
- поставки;
- аренды недвижимости, транспортных средств;
- ипотеки (залога недвижимости) и залога других видов имущества, в том числе товаров в обороте;
- найма жилого помещения;
- возмещенного оказания услуг;
- кредитных договоров;
- факторинга;
- банковского вклада и банковского счета;
- страхования;
- хранения;
- поручения, комиссии, агентирования;
- трудовых договоров.
3. В рамках трудовых правоотношения предприятия осуществляла контроль за соблюдением требований законодательства при приеме, увольнении и перемещении работников организации. Разрабатывала рекомендации для безрискового увольнения работника "по статье ТК РФ". Имею опыт составления различных локальных актов предприятия, например: "Инструкции о порядке договорной кампании"; "Инструкции о подготовке к судебным процессам и взаимодействии с правоохранительными органами РФ"; инструкций о взаимодействии различных подразделений предприятия; должностных инструкций и других.
4.Занималась юридическим сопровождением сделок с недвижимостью: проведение переговоров с участниками сделок купли-продажи, дарения, уступки права требования, найма, аренды коммерческой недвижимости и т.п.; юридическая экспертиза правоустанавливающих, правоподтверждающих документов на объекты недвижимости; контроль сбора недостающих документов, необходимых для проведения сделок с объектами недвижимости, в том числе ипотечных сделок; составление предварительных и основных договоров по приобретению-отчуждению недвижимости, имущественных прав, найму, аренде и т.п.; при необходимости, сопровождение участников сделок в УФРС по Красноярскому краю, к застройщикам и прочее.
5. Имею опыт ведения претензионной работы с потребителями, составления исковых заявлений о взыскании различных видов задолженности, признании права собственности на недвижимость и других, представления интересов во всех судебных правоохранительных, органах и иных учреждениях.
Все свои знания и навыки я готова предоставить к Вашим услугам!