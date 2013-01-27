KristinaDym

Обладаю знаниями гражданского, семейного, трудового и др. отраслей права.

Образование:

Сентябрь 2001г. - июнь 2006г.,

Красноярский государственный университет, юридический факультет, гражданская специализация, средний балл диплома – 4,7. Диплом на тему: «Договор энергоснабжения».

28 июня 2012г. была присуждена степень магистра юриспруденции (программа «Гражданское, семейное, международное частное право», Юридический институт СФУ), средний балл диплома 4,6. Публикация на тему: «Внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество». Диплом на тему: «Внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество во внесудебном порядке».

Участие в семинарах на темы:

- «Договоры купли-продажи, поставки. Договор аренды (в т.ч. недвижимого имущества)», Свидетельство № П 06/0786;

- «Трудовой договор с позиции защиты интересов работодателя: типичные ошибки. Трудовые споры», Свидетельство № К 07/0669;

- «Оформление права собственности на объект незавершенного строительства, часть незавершенного строительства как самостоятельный объект прав. Возникновение права собственности в силу приобретательной давности: толкование и проблемы применения ст. 234 ГК РФ. Признание права собственности на самовольную постройку: изменения в гражданском законодательства (ст. 222 ГК РФ). Свидетельство серии ЦПВ № 1461.

Профессиональная деятельность:

2005г.- помощник юриста в юридическом агентстве;

2006г. - юрист организации, занимающейся оптовой торговлей кондитерскими изделиями;

2007г. - ведущий юрист крупной сети магазинов строительных материалов;

2009г. - заместитель начальника юридического отдела агентства недвижимости;

2009г.-2013гг. - ведущий юрист коммерческого банка.

Профессиональные знания и навыки:

1. Знание гражданского, семейного, трудового права.

2. Имею большой опыт составления проектов следующих видов договоров:

- предварительных договоров купли-продажи недвижимости;

- купли-продажи недвижимости;

- поставки;

- аренды недвижимости, транспортных средств;

- ипотеки (залога недвижимости) и залога других видов имущества, в том числе товаров в обороте;

- найма жилого помещения;

- возмещенного оказания услуг;

- кредитных договоров;

- факторинга;

- банковского вклада и банковского счета;

- страхования;

- хранения;

- поручения, комиссии, агентирования;

- трудовых договоров.

3. В рамках трудовых правоотношения предприятия осуществляла контроль за соблюдением требований законодательства при приеме, увольнении и перемещении работников организации. Разрабатывала рекомендации для безрискового увольнения работника "по статье ТК РФ". Имею опыт составления различных локальных актов предприятия, например: "Инструкции о порядке договорной кампании"; "Инструкции о подготовке к судебным процессам и взаимодействии с правоохранительными органами РФ"; инструкций о взаимодействии различных подразделений предприятия; должностных инструкций и других.

4.Занималась юридическим сопровождением сделок с недвижимостью: проведение переговоров с участниками сделок купли-продажи, дарения, уступки права требования, найма, аренды коммерческой недвижимости и т.п.; юридическая экспертиза правоустанавливающих, правоподтверждающих документов на объекты недвижимости; контроль сбора недостающих документов, необходимых для проведения сделок с объектами недвижимости, в том числе ипотечных сделок; составление предварительных и основных договоров по приобретению-отчуждению недвижимости, имущественных прав, найму, аренде и т.п.; при необходимости, сопровождение участников сделок в УФРС по Красноярскому краю, к застройщикам и прочее.

5. Имею опыт ведения претензионной работы с потребителями, составления исковых заявлений о взыскании различных видов задолженности, признании права собственности на недвижимость и других, представления интересов во всех судебных правоохранительных, органах и иных учреждениях.

Все свои знания и навыки я готова предоставить к Вашим услугам!