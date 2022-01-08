Создаю авторский дизайн.
Разрабатываю современные и удобные сайты любой сложности.
Творческий человек, люблю творить и создавать
Профессионально занимаюсь веб-дизайном уже более 2х лет
Закончила несколько курсов по направлению
Работала с очень крупными заказчиками, например Билайн и Россельхозбанк
Активно веду разработку на Tilda и Wordpress
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Баннер для соц.сетей23 просмотра
- Баннер для Билайна16 просмотров
- Обложка для онлайн-кинотеатра22 просмотра
- Баннер пиццы23 просмотра
- Landing Page для студии дизайна “Exclusive”242 просмотра
- Интернет-магазин "Дарвин"16 просмотров