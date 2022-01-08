Создаю авторский дизайн.

Разрабатываю современные и удобные сайты любой сложности.

Творческий человек, люблю творить и создавать

Профессионально занимаюсь веб-дизайном уже более 2х лет

Закончила несколько курсов по направлению

Работала с очень крупными заказчиками, например Билайн и Россельхозбанк

Активно веду разработку на Tilda и Wordpress