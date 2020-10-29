KristinaStadSM

SMM продвижение бизнес-аккаунтов

я прошла обучение у опытного SMM специалиста, основателя SMM агенства - Поли Гаан. Я подробно излучила, а так же практиковала SMM продвижение бизнес-аккаунта. После курса я на 100% готова к выполнению работы любой сложности. У менч множество креативнвх идей и огромное желание покорить мир фриланса. Я буду работать над проектом до тех пор, пока заказчик не будет полностью доволен. Все мои предложения согласовываются и рассматриваются заказчиком. Я нацелена на результат.