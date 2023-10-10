Печать текста с отсканированных документов, печать текста с книжных носителей, сверка после внесения правок. Ввод информации с картинок, аудио, видео, и других источников.

При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, вся работа будет сделана в оговорённые сроки

Нужно для заказа:

Прислать мне файл на почту. Сообщить Ваши требования, пожелания по поводу оформления текста и другие правки.