KristinaTomarova

Переводы (бизнес-тематика, английский), фото (съемка, ретушь, обработка)
Образование:
2004-2009 Московский государственный институт международных отношений (МГИМО (У)) по специальности журналист-международник, с дипломом специалиста-переводчика
Опыт работы:
2010-н.вр. крупная международная компания "Большой четверки" (аудит, консалтинг),
большой опыт в менеджмент-консалтинге, перевод специализированных текстов на проектах, составление презентаций, отчетов
2008-2010
Ассоциация выпускников МГИМО, дизайнер
Съемка товаров для интернет-магазинов, обработка фото, подготовка фото для публикаций, верстка документов (напр., годовых отчетов)
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель, в процессе учла все исправления, по окончании я получил исходные материалы и готовые файлы. Рекомендую. Будем сотрудничать в дальнейшем.