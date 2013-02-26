KristinaTomarova

Кристина KristinaTomarova

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Переводы (бизнес-тематика, английский), фото (съемка, ретушь, обработка)

Образование:

2004-2009 Московский государственный институт международных отношений (МГИМО (У)) по специальности журналист-международник, с дипломом специалиста-переводчика

Опыт работы:

2010-н.вр. крупная международная компания "Большой четверки" (аудит, консалтинг),

большой опыт в менеджмент-консалтинге, перевод специализированных текстов на проектах, составление презентаций, отчетов

2008-2010

Ассоциация выпускников МГИМО, дизайнер

Съемка товаров для интернет-магазинов, обработка фото, подготовка фото для публикаций, верстка документов (напр., годовых отчетов)

Отзывы заказчиков

suraviku
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Перевод инструкции со схемами с английского
Отличный исполнитель, в процессе учла все исправления, по окончании я получил исходные материалы и готовые файлы. Рекомендую. Будем сотрудничать в дальнейшем.