KristinaVanzhina

Кристина Ваньжина KristinaVanzhinaKristinaVanzhina
Давайте знакомиться.
Я Кристина Ваньжина. Копирайтер.
Пишу ясные, емкие тексты. Цель моей работы - сделать Вашпредмет (идею, услугу, товар) понятным клиенту и предпочтительным в
конкурентной среде.
Мои навыки будут полезны, если Вам необходимы:
- информационная статья;
- обзор или карточка товара (услуги);
- новостной материал;
- статья для блога или страницы в социальной сети;
- SEO-текст
Текст для Вас создают заботливые руки филолога по призваниюи образованию. Мой филфак – сознательный выбор абитуриентки, которая сранних лет школы любила писать, участвовать в олимпиадах по русскому языку и
литературе и становиться их призером.
Соблюдение договоренностей Вам гарантирует опытныйруководитель с 10-летним стажем. Мои навыки в управлении – для Вас надежные поручители поисполнению ключевых аспектов сделки: прояснение сути заказа, создание текста,
отвечающего всем требованиям ТЗ, своевременность сдачи.
Удобство восприятия, отсутствие мусора, уникальность Вашемутексту я обеспечиваю с помощью обязательных проверок на сервисах: Advego
Plagiatus, Content-Watch,Text.ru, eTxt Antiplagiat, glvrd.ru, Istio.Вы можете быть уверены: лишняя «вода» из материала - отжата, стоп-слова и штампы – заменены живой лексикой, факты – изложеныдостоверно, структура – имеет предметный лид и логически выстроенные модули.
Мое стремление - быть для Вас не только надежнымисполнителем, но и партнером, заинтересованным в успешной работе текста. Для
этого я отслеживаю информацию о новых трендах и направлениях в копирайтинге,
расширяю и оттачиваю навыки на специализированных курсах. Место моей последней
переподготовки – известная школа копирайтинга Юлии Волкодав.
Мои принципы вработе:
- Не зная броду - нелезь в воду!
Не беру заказы, в тематике которых не компетентна. Моязадача – достоверно раскрыть Ваш предмет. Это позволит избежать ложных
представлений о нем со стороны Вашей аудитории.
- Семь раз отмерь -один отрежь.
Берусь «за перо» после согласования всех деталейзаказа. Педантично проясняю все пункты
технического задания, чтобы готовый материал полностью соответствовал Вашим
ожиданиям.
- Коротко, да ясно,оттого и прекрасно.
Пишу для людей: просто, ясно, наглядно. Без нарочитойвитиеватости и напыщенности. Мое стремление – емко и понятно рассказать о Вашем
предмете, исключая двусмысленность и непроясненность его сути для аудитории.
- Каков товар -такова и цена.
Уважаю Вас и Ваше время. Ценю свой труд и не работаюзадарма. Обсуждаю материальный аспект сделки «на берегу». Это позволяет
избежать недоразумений в партнерстве с Вами.Стоимость заказа - вопрос индивидуальный, так как тесносвязан со сложностью и спецификой ТЗ.
- Все хорошо вовремя.
Чту кодекс копирайтера-профессионала - соблюдаю сроки выполнения работ.
- Честному мужучестен и поклон.
Успешным считаю сотрудничество, в основе которого – обоюднаячестность и доверие. Любые затруднения мы с Вами сможем предупредить, открыто
высказывая сомнения и проясняя их.
Свяжитесь со мной, и мы обсудим Ваш заказ!