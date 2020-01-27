KristinaVanzhina

Ясные, емкие тексты для Вашего бизнеса

Давайте знакомиться.

Я Кристина Ваньжина. Копирайтер.

Пишу ясные, емкие тексты. Цель моей работы - сделать Вашпредмет (идею, услугу, товар) понятным клиенту и предпочтительным в

конкурентной среде.

Мои навыки будут полезны, если Вам необходимы:

- информационная статья;

- обзор или карточка товара (услуги);

- новостной материал;

- статья для блога или страницы в социальной сети;

- SEO-текст

Текст для Вас создают заботливые руки филолога по призваниюи образованию. Мой филфак – сознательный выбор абитуриентки, которая сранних лет школы любила писать, участвовать в олимпиадах по русскому языку и

литературе и становиться их призером.

Соблюдение договоренностей Вам гарантирует опытныйруководитель с 10-летним стажем. Мои навыки в управлении – для Вас надежные поручители поисполнению ключевых аспектов сделки: прояснение сути заказа, создание текста,

отвечающего всем требованиям ТЗ, своевременность сдачи.

Удобство восприятия, отсутствие мусора, уникальность Вашемутексту я обеспечиваю с помощью обязательных проверок на сервисах: Advego

Plagiatus, Content-Watch,Text.ru, eTxt Antiplagiat, glvrd.ru, Istio.Вы можете быть уверены: лишняя «вода» из материала - отжата, стоп-слова и штампы – заменены живой лексикой, факты – изложеныдостоверно, структура – имеет предметный лид и логически выстроенные модули.

Мое стремление - быть для Вас не только надежнымисполнителем, но и партнером, заинтересованным в успешной работе текста. Для

этого я отслеживаю информацию о новых трендах и направлениях в копирайтинге,

расширяю и оттачиваю навыки на специализированных курсах. Место моей последней

переподготовки – известная школа копирайтинга Юлии Волкодав.

Мои принципы вработе:

- Не зная броду - нелезь в воду!

Не беру заказы, в тематике которых не компетентна. Моязадача – достоверно раскрыть Ваш предмет. Это позволит избежать ложных

представлений о нем со стороны Вашей аудитории.

- Семь раз отмерь -один отрежь.

Берусь «за перо» после согласования всех деталейзаказа. Педантично проясняю все пункты

технического задания, чтобы готовый материал полностью соответствовал Вашим

ожиданиям.

- Коротко, да ясно,оттого и прекрасно.

Пишу для людей: просто, ясно, наглядно. Без нарочитойвитиеватости и напыщенности. Мое стремление – емко и понятно рассказать о Вашем

предмете, исключая двусмысленность и непроясненность его сути для аудитории.

- Каков товар -такова и цена.

Уважаю Вас и Ваше время. Ценю свой труд и не работаюзадарма. Обсуждаю материальный аспект сделки «на берегу». Это позволяет

избежать недоразумений в партнерстве с Вами.Стоимость заказа - вопрос индивидуальный, так как тесносвязан со сложностью и спецификой ТЗ.

- Все хорошо вовремя.

Чту кодекс копирайтера-профессионала - соблюдаю сроки выполнения работ.

- Честному мужучестен и поклон.

Успешным считаю сотрудничество, в основе которого – обоюднаячестность и доверие. Любые затруднения мы с Вами сможем предупредить, открыто

высказывая сомнения и проясняя их.

Свяжитесь со мной, и мы обсудим Ваш заказ!