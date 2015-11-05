Kristina_159

Кристина Kristina_159

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Архитектура/дизайн/инжиниринг

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Архитектор/специалист-сметчик в строительстве

ОБРАЗОВАНИЕ

2006-2010,начальное художественное образование с отличием, МОУ ДОД «Детская

художественная школа №5», г. Омск

2011-2016,среднее профессиональное образование с отличием, специальность 07.02.01

Архитектура, БПОУ ОО «Омский строительный колледж», г. Омск 

КУРСЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

05.11.2015-21.03.2016,удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной

программе «Подготовка специалиста сметчика в строительстве», БПОУ ОО «Омский

строительный колледж», г. Омск.

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

Русский—родной

Немецкий—средний

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Продвинутыйпользователь ПК, высокий уровень владения пакетом MS Office, AutoCAD, ArchiCAD, Photoshop, ГРАНДсмета 5-7, Смета.ру, основы работы с 3dsMax, CoralDRAW, Adobe Ilustrator, Компас 3D, Google SketchUp. Свободно рисуюи выполняю чертежи от руки, владею навыками макетирования.

 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Не имею вредныхпривычек

Пунктуальность

Коммуникабельность

Аккуратность

Ответственность

Легкаяобучаемость

Архитектура зданий
нет отзывов
$5/час
от $20от 3 дней
нет рейтинга