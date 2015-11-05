КВАЛИФИКАЦИЯ
Архитектор/специалист-сметчик в строительстве
ОБРАЗОВАНИЕ
2006-2010,начальное художественное образование с отличием, МОУ ДОД «Детская
художественная школа №5», г. Омск
2011-2016,среднее профессиональное образование с отличием, специальность 07.02.01
Архитектура, БПОУ ОО «Омский строительный колледж», г. Омск
КУРСЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
05.11.2015-21.03.2016,удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Подготовка специалиста сметчика в строительстве», БПОУ ОО «Омский
строительный колледж», г. Омск.
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
Русский—родной
Немецкий—средний
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
Продвинутыйпользователь ПК, высокий уровень владения пакетом MS Office, AutoCAD, ArchiCAD, Photoshop, ГРАНДсмета 5-7, Смета.ру, основы работы с 3dsMax, CoralDRAW, Adobe Ilustrator, Компас 3D, Google SketchUp. Свободно рисуюи выполняю чертежи от руки, владею навыками макетирования.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Не имею вредныхпривычек
Пунктуальность
Коммуникабельность
Аккуратность
Ответственность
Легкаяобучаемость