Kristina_Kuklo

Кристина Кукло Kristina_KukloKristina_Kuklo
41 годБеларусь/Брест
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
переводчик англ и франц
Переводчик английского и французского языков любой тематики
- техническая документация (инструкции,проектная документация, технические описания, паспорта безопасности)
- экономическая и юридическая документация (все типы контрактов, соглашений, гарантийные письма, предложения, кредитная
документация, уставные документы, бизнес планы для инвестиционных проектов,
бухгалтерская отчетность, деловая переписка)
- товаросопроводительная документация различного рода
- личные документы, необходимые для виз, путешествий, документы для имиграции
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