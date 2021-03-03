Kristina_Kuklo

Кристина Кукло Kristina_Kuklo

 
41 годБеларусь/Брест
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
переводчик англ и франц

Переводчик английского и французского языков любой тематики

- техническая документация (инструкции,проектная документация, технические описания, паспорта безопасности)

- экономическая и юридическая документация (все типы контрактов, соглашений, гарантийные письма, предложения, кредитная

документация, уставные документы, бизнес планы для инвестиционных проектов,

бухгалтерская отчетность, деловая переписка)

- товаросопроводительная документация различного рода

- личные документы, необходимые для виз, путешествий, документы для имиграции