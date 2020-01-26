Kristina_f_a

Кристина Федоренко Kristina_f_aKristina_f_a
Здравствуйте, меня зовут Кристина!
Я графический дизайнер c опытом работы в сфере web более 2-х лет (UI/UX дизайнер).
- Делаю дизайн не только визуально привлекательным, но и удобным для пользователя;
- Всегда на связи (с 8:00 до 22:00 по мск). Не сорву сроки и не пропаду. Заранее предупреждаю о возможных задержках;
- Работаю до полного утверждения макета. Могу проверить вёрстку, чтобы она совпадала с дизайном;
Вы можете заказать у меня:
- Прототип будущего сайта (от 5 000 руб.)
- Дизайн LandingPage (от 10 000 руб.)
- Дизайн/редизайн многостраничного сайта (главная страница от 8 000 руб., внутренние от 800 руб.)
- Дизайн/редизайн интернет-магазина (главная страница от 8 000 руб., внутренние от 800 руб.)
- Дизайн интерфейсов мобильных приложений: (от 15 000 руб.)
Этапы работы:
1. Обсуждение проекта, постановка цели, составление ТЗ;
2. Предоплата 50% или Безопасная сделка;
3. Исследование продукта, целевой аудитории; обсуждение пожеланий клиента; изучение сайтов-конкурентов; составление сценария пользователя;
4. Создание прототипа основных страниц из серых боков;
6. Дизайн главной страницы (выбор основных элементов дизайна: цвет, шрифт, подбор изображений, иконок);
7. Дизайн всех страниц;
8. Подготовка макета к вёрстке. Если у Вас нет верстальщика могу взять изготовление сайт под ключ, так как работаю в команде с опытными программистами (веб-студия https://krulikovskiy.ru/);
9. Оплата остаточной суммы;
10. Предоставление исходных файлов в формате (psd или Figma)
Каждый этап согласовывается с клиентом, для исключения дальнейших правок.
Буду рада участвовать в разработке дизайна для вашего сайта!