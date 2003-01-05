Kristina_offical

Кроха с мозгами. Сделаю за вас работу и замотивирую целеустремлённостью.

Доброго времени суток. Если вы читаете это,значит я вас зацепила. 17 лет, учусь в школе, начитанная, грамотная, с хорошо поставленной речью. Предлагаю услуги редактирования фотографий, цветокоррекции, помочь подобрать стиль фотографий для различных платформ, так же могу стать вашим персональным менеджером. Опыта работы нет, но думаю, что именно с вами я смогу его приобрести