Kristinalap30

Кристина Kristinalap30Kristinalap30
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Разрабатываю сайты любой сложности.
HTML-верстка любой сложности.
- опыт работы с HTML5, CSS3, JS;
- знание JavaScript/JQuery;
- опыт адаптивной верстки;
- опыт создания HTML-страницы сайта на основе дизайн-макетов;
- опыт вёрстки сайтов и шаблонов для CMS;
- навыки привязки к пользовательскому интерфейсу скриптов, которые обеспечивают визуализацию и анимацию страниц сайта;
- навыки обеспечения необходимого уровня пользовательского интерфейса (UI — User Interface) и опыта взаимодействия (UX — Uzer Experience);
- знание CSS-фреймворков;
- знание кросс-браузерной верстки;
- знания PhotoShop;
- знание других языков программирования.
Выполняю все работы в оговоренные сроки.
Опыт работы 5 лет в офисе.
Действие аккаунта приостановлено!