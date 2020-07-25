Kristinalap30

Разрабатываю сайты любой сложности.

HTML-верстка любой сложности.

- опыт работы с HTML5, CSS3, JS;

- знание JavaScript/JQuery;

- опыт адаптивной верстки;

- опыт создания HTML-страницы сайта на основе дизайн-макетов;

- опыт вёрстки сайтов и шаблонов для CMS;

- навыки привязки к пользовательскому интерфейсу скриптов, которые обеспечивают визуализацию и анимацию страниц сайта;

- навыки обеспечения необходимого уровня пользовательского интерфейса (UI — User Interface) и опыта взаимодействия (UX — Uzer Experience);

- знание CSS-фреймворков;

- знание кросс-браузерной верстки;

- знания PhotoShop;

- знание других языков программирования.

Выполняю все работы в оговоренные сроки.

Опыт работы 5 лет в офисе.