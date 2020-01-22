Kristobl

Кристина Имаева Kristobl

 
33 годаРоссия/Новосибирск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
&#129303;Веб-дизайнер&#129303; Сайты - банеры - посты - прототипы 😎

Добрый день!

Меня зовут Кристина, и я Ваш Web/UI Designer.﻿

Преимущества работы со мной: 

* Высокое качество макетов, соответствие всем правилам типографики, колористики, прототипирования и композиции;

* Создаю адаптивный дизайн для всех видов устройств.

﻿Мои ключевые навыки:﻿ 

Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Tilda.

Напишите мне и обсудим ваш проект.

С уважением,

Ваш дизайнер!

FigmaTildaIllustratorPhotoshop
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