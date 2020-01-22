🤗Веб-дизайнер🤗 Сайты - банеры - посты - прототипы 😎
Добрый день!Меня зовут Кристина, и я Ваш Web/UI Designer.
Преимущества работы со мной:
* Высокое качество макетов, соответствие всем правилам типографики, колористики, прототипирования и композиции;
* Создаю адаптивный дизайн для всех видов устройств.
Мои ключевые навыки:
Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Tilda.
Напишите мне и обсудим ваш проект.
С уважением,
Ваш дизайнер!
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Портфолио
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