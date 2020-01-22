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Добрый день!

Меня зовут Кристина, и я Ваш Web/UI Designer.﻿

Преимущества работы со мной:

* Высокое качество макетов, соответствие всем правилам типографики, колористики, прототипирования и композиции;

* Создаю адаптивный дизайн для всех видов устройств.

﻿Мои ключевые навыки:﻿

Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Tilda.

Напишите мне и обсудим ваш проект.

С уважением,

Ваш дизайнер!