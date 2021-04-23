Kristusha84

Зооиндустрия - мой конек!

Всем привет! Расскажу немного о себе, возможно пригожусь в работе! Меня зовут Кристина, в первую очередь я - жена, я- мама. В 2007 году закончила СПб ГАВМ по специальности ветеринарный врач, около семи лет проработала в Ленинградском зоопарке с различными видами животных, закончила курсы кинологии и успешно занималась хендлингом. Имею достаточный опыт работы в ветеринарных клиниках и зоомагазинах, хорошо разбираюсь в товарах для животных! Несколько лет вела интернет сайт зоомагазина от размещения информации, цен, товаров до продаж и консультаций. В данный момент хотелось бы не потерять свои знания и опыт, приумножить их и использовать в целях заработка! Рассматриваю различные варианты рерайта, копирайтинга, ведения сайтов. По известным обстоятельствам (наличие детей) могу работать только дистанционно из дома! Буду рада знакомству!