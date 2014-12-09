Копирайтинг/рерайтинг, написание рефератов, статей, перевод с английского

Здравствуйте!

Опыт в написании различных текстов имеется. И, может, я не могу похвастаться многолетним стажем работы, но у меня огромное рвение к работе и достижению наилучших результатов! К любой работе всегда подхожу с большой ответственностью и полной самоотдачей, всегда довожу начатое до конца. Гарантирую выполнение работы в срок, с учетом всех пожеланий заказчика.

ISQ: 660637813

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