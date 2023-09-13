Веб-разработчик сайтов и интернет-магазинов на Тильде
Всем привет! Я более года разрабатываю сайты на Тильде.
Разрабатываю лендинги, интернет-магазины, квизы, многостраничный сайты и многое другое. Выполняю работу честно и качественно.
Владею настройкой анимации, Зеро блоком для создания индивидуального дизайна, так же подключаю платежные системы, подключаю домен и многое другое.
Обладаю хорошим вкусом и пунктуальностью в сроках.
Всегда выполняю мобильную адаптацию под разные тип устройств.
Пишите, думаю, мы сработаемся!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Интернет-магазин бижутерии1 просмотр
- Автоподбор Самаранет просмотров
- Съедобные букеты3 просмотра
Интернет-магазины
нет отзывов
$3/час
от $101от 4 дней
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
$3/час
от $87от 3 дней
нет рейтинга