Веб-разработчик сайтов и интернет-магазинов на Тильде

Всем привет! Я более года разрабатываю сайты на Тильде.

Разрабатываю лендинги, интернет-магазины, квизы, многостраничный сайты и многое другое. Выполняю работу честно и качественно.

Владею настройкой анимации, Зеро блоком для создания индивидуального дизайна, так же подключаю платежные системы, подключаю домен и многое другое.

Обладаю хорошим вкусом и пунктуальностью в сроках.

Всегда выполняю мобильную адаптацию под разные тип устройств.

Пишите, думаю, мы сработаемся!