Kristy_S

Кристина Kristy_S

 
28 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Веб-разработчик сайтов и интернет-магазинов на Тильде

Всем привет! Я более года разрабатываю сайты на Тильде.

Разрабатываю лендинги, интернет-магазины, квизы, многостраничный сайты и многое другое. Выполняю работу честно и качественно.

Владею настройкой анимации, Зеро блоком для создания индивидуального дизайна, так же подключаю платежные системы, подключаю домен и многое другое.

Обладаю хорошим вкусом и пунктуальностью в сроках.

Всегда выполняю мобильную адаптацию под разные тип устройств.

Пишите, думаю, мы сработаемся!

Портфолио

Интернет-магазины
нет отзывов
$3/час
от $101от 4 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$3/час
от $87от 3 дней
нет рейтинга